Країна-агресор Росія цинічно прокоментувала вторгнення дронів у Польщу.

Армія РФ «не планувала» атакувати об'єкти на польській території в ніч на 10 вересня. А максимальний політ «Шахедів» не перевищує 700 км. Про це Міністерство оборони Російської Федерації повідомило у Telegram.

Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту застосовуваних в ударі російських БпЛА, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км, — йдеться у повідомленні.

Росіяни наголосили, що «готові провести консультації» з Міністерством оборони Польщі з приводу нічного вторгнення БпЛА. А також похизувалися, що всі цілі атаки в Україні у ніч на 10 вересня нібито були досягнуті.

Тим часом стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками. The Guardian пише, що дипломату вручать ноту протесту.

Нагадаємо, НАТО вже активувало статтю 4 договору через вторгнення російських безпілотників до Польщі. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по Альянсу висловили солідарність із Польщею та засудили поведінку країни-агресора РФ. Однак генсек на став стверджувати, що росіяни навмисно скерували БпЛА до Польщі.

