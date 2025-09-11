Європейський суд відхилив апеляції Віктора Януковича. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209027-sud-ievrosouzu-vidhylyv-pozov-yanukovycha-pro-skasuvannya-sankciy.html

Ракурс

Суд ЄС відхилив позов Віктора Януковича про скасування санкцій проти нього.

Колишній президент України вимагав скасувати європейські санкції й стверджував, що на момент їх запровадження в Україні нібито не порушували кримінальних справ, а Європа начебто не мала конкретних доказів. Однак 10 вересня Загальний суд Євросоюзу відхилив апеляцію президента-втікача. Про це стало відомо з вироку суду.

Служителі Феміди наголосили, що дії Януковича на посаді президента «сприяли дестабілізації країни» та дали законні підстави для включення його до санкційного списку. Також суд наголосив, що екс-президент не відхрестився від Росії.

Крім того, суд відхилив і аналогічну апеляцію Олександра Януковича.

Як відомо, санкції проти Віктора Януковича вперше запровадили у 2014 році. Тоді йому заборонили в’їзд до європейських країн і заморозили активи. Обмеження розширили після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, 28 квітня Подільський райсуд Києва ухвалив заочний вирок колишньому президенту Віктору Януковичу та Костянтину Кобзарю, тодішньому начальнику служби безпеки президента. Януковичу присудили 15 років, а Кобзарю — 10 увʼязнення. Їх судили за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.