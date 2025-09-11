Палата представників США ухвалила бюджет. Фото:

Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік.

У середу, 10 вересня, було схвалено проект закону, яким на наступний фінансовий рік, який розпочинається 1 жовтня, передбачили 892,6 млрд дол. Про це повідомило видання The New York Times.

Зазначається, що в цей бюджет заклали 400 млн дол. на програму допомоги Україні у сфері безпеки. Багато республіканців виступали проти цього. Зокрема, конгресмен від Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін пропонувала скоротити це фінансування для України, але її пропозиція була відхилена.

У проект закону також додали вимогу, щоб Міністерство війни США звітувало перед Конгресом, якщо Білий дім плануватиме скасувати чи призупинити допомогу Україні, яку вже схвалив американський Конгрес.

Як відомо, Палата представників США першою розглядає і голосує за нові закони. Якщо більшість депутатів підтримують законопроект, його передають на розгляд іншій частині парламенту — Сенату. Без згоди обох палат закон не набуває чинності.

Нагадаємо, у липні американські ЗМІ інформували, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні пакет допомоги на сотні мільйонів доларів.

