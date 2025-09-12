Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за добу втратили ще 890 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за добу втратили 890 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n209052-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-890-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 92 тис. 780 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 12 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 177 танків;
- 23 тис. 266 бойових броньованих машин;
- 32 тис. 668 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 485 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 58 тис. 467 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 718 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 61 тис. 403 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 964 одиниці спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.