Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли еще 890 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 890 человек (ИНФОГРАФИКА)

12 сен 2025, 08:58
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 92 тис. 780 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 12 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 177 танків;
  • 23 тис. 266 бойових броньованих машин;
  • 32 тис. 668 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 485 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 58 тис. 467 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 718 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 61 тис. 403 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 964 одиниці спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров