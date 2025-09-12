Рашисты за сутки потеряли еще 890 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n209052-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-890-chelovek-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 92 тис. 780 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 12 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 177 танків;

23 тис. 266 бойових броньованих машин;

32 тис. 668 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 485 одиниць РСЗВ;

1 тис. 217 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

341 гелікоптер;

58 тис. 467 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 718 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

61 тис. 403 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 964 одиниці спеціальної техніки.