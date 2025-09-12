Активіст Чарлі Кірк. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209067-zatrymaly-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-charli-kirka-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив про затримання особи, яку підозрюють в убивстві активіста Чарлі Кірка.

Про зловмисника правоохоронцям повідомив пастор, який знав одного зі співробітників Служби маршалів Сполучених Штатів. До справи також долучився батько ймовірного вбивці. Підозрюваного вже помістили під варту. Про це Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News, передає Associated Press.

Хтось, хто був дуже близький до нього, сказав: «Хм, це він», — зазначив він.

Тим часом New York Post пише, що затриманим за підозрою у вбивстві Кірка є 22-річний хлопець з Юти Тайлер Робінсон. Агенція Reuters поінформувала, що він зізнався у злочині своєму батьку.

Нагадаємо, 10 вересня під час виступу в університеті Юти стріляли в консервативного активіста і керівника організації Turning Point USA Чарлі Кірка, який був соратником Трампа. Після поранення його госпіталізували, але згодом він помер у лікарні.

Президент США пообіцяв знайти всіх зловмисників, які причетні до вбивства Кірка.

Джерела: New York Post, Reuters, Associated Press