Головком ЗСУ Олександр Сирський.

ЗСУ ефективно знешкоджують підрозділи російської морської піхоти в районі Добропілля.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському та Добропільському напрямках. На командному пункті одного з армійських корпусів він зустрівся з командирами й обговорив особливості оперативної обстановки та заслухав пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому ворожого угруповання. Про це Сирський 12 вересня повідомив у Telegram.

Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля, — наголосив він.

Також генерал розпорядився забезпечити українські підрозділи боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Він наголосив, що завдання командирів максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад.

Нагадаємо, у серпні головком Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські загарбники перегруповуються і концентруються на двох основних напрямках в Україні. Покровський для Москви залишається визначальним. А на Запорізькому ворог планує розпочати активні наступальні дії.