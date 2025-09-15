Дональд Трамп вперше визнав Росію агресором. Фото:

Президент США Дональд Трамп вперше визнав Росію агресором у війні проти України.

Американський лідер у неділю, 14 вересня, визнав, що РФ зазнала більших втрат у війні, ніж Україна. І поінформував, що за минулий тиждень загинуло 8 тис. військових з обох сторін. Про це пише Politico.

Цього тижня загинуло 8 тис. солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше, — заявив він.

Як відомо, раніше Трамп відмовлявся прямо засуджувати Кремль. У лютому Сполучені Штати разом із Росією та Північною Кореєю проголосувала проти резолюції Організації Об'єднаних Націй, що підтримувала територіальну цілісність України. Також США виступили проти заяви G7, яка називала РФ агресором.

Як йдеться у статті Politico, позиція Трампа щодо Москви помітно змінилася вже влітку 2025 року. Білий дім посилив тиск на російську диктатуру, яка блокує спроби Штатів організувати мирні переговори президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Нові заяви свідчать про більш жорсткий курс Вашингтона стосовно Москви.

Нагадаємо, 12 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що у нього закінчується терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Американський лідер наголосив, що на його думку, зараз президент України Володимир Зеленський хоче миру, а бажання глави РФ завершити війну проти України залишається під питанням. І тому Сполученим Штатам доведеться діяти дуже жорстко.

Джерело: Politico