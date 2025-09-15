Україна може пройти опалювальний сезон без вимкнень світла

https://racurs.ua/ua/n209093-ukrayina-moje-proyty-opaluvalnyy-sezon-bez-obmejen-elektroenergiyi-v-razi-vidsutnosti-systemnyh.html

Ракурс

Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії за умови відсутності системних атак на енергосистему.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на коментар прес-служби НЕК «Укренерго».

Якщо не буде нових системних атак на енергооб'єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії, — розповіли у компанії.

Зазначається, що загалом енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота залежатиме від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт.

Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів ми зараз не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, — додали у прес-служба «Укренерго».

У компанії зазначили:

Україні вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі;

також вплив на ситуацію в енергосистемі вже мають і новозбудовані об'єкти розподіленої генерації — як вже під'єднані до мережі, так і ті, що використовуються бізнесом як резервні джерела живлення.

За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні в 2025 році станом на початок вересня склав понад 200%, — зазначили в «Укренерго».

До покриття збільшеного споживання взимку оператор енергосистеми планує залучати всі доступні джерела генерації та можливості, які надає комерційний обмін електроенергією з сусідніми європейськими країнами.

Також триває активна підготовка системи передачі до зими. Зокрема, йдеться про відновлення пошкодженого росіянами обладнання та поповнення запасів матеріалів, необхідних для ремонтів.

Джерело: «Укрінформ»