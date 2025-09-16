Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20 осіб. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209123-kilkist-postrajdalyh-u-zaporijji-zrosla-do-20-osib.html

Ракурс

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок нічного російського обстрілу.

Наразі відомо про 20 постраждалих. Серед них четверо дітей. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 16 вересня повідомив у Telegram.

Кількість поранених через нічну атаку на Запоріжжя збільшилася до 20. Люди продовжують звертатись до медиків за допомогою, — йдеться у повідомленні.

Тим часом Запорізька обласна прокуратура поінформували, що по Запоріжжю та передмістю росіяни били з реактивних систем залпового вогню різних типів. Використовували загарбники й касетні боєприпаси. Удари прийшлися по домоволодінням приватного сектору, поряд з багатоквартирними будинками, по територіях навчального закладу, підприємства, СТО, автостоянки та інших об'єктах інфраструктури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня російські війська щонайменше 10 разів ударили по Запоріжжю, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С». Атаки прийшлися по двох районах міста — Комунарському та Шевченківському.