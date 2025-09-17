Росія вночі атакувала Україну двома ракетами та 172 дронами. Фото: ДСНС

Масовану атаку російських дронів відбивала українська ППО.

У ніч на 17 вересня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської областей. Також з шести напрямків були запущені 172 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисники неба заявляють про збиття та знешкодження 136 дронів на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах заявили, що зафіксовані влучання ракет та 36 дронів-камікадзе на 13 локаціях.

Зокрема, вночі була атакована критична iнфраструктура на Кiровоградщинi. Як поінформував голова ОВА Андрій Райкович, внаслідок масованого нальоту дронів частина Кропивницького і ще 44 населені пункти Кіровоградської області залишилися без світла. Також зафіксовані пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці.

Російські БпЛА били й по Полтавській області. За інформацією очільника обласної військової адміністрації, через падіння уламків спалахнула пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі. Пожежу вже ліквідували.

Також атаки дронів-камікадзе призвели до руйнувань в Черкаській області. У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що внаслідок атаки виникла пожежа на площі 260 кв. м об'єкту критичної інфраструктури. Рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, російська армія вночі 17 вересня здійснила комплексну атаку по підстанціях «Укрзалізниці». Через це були затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямків. Частина рейсів вже прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів.