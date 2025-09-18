Дональд Трамп, фото: PICRYL

Пасажирський літак Airbus A321 авіакомпанії Spirit Airlines, який рейсом Spirit 1300 прямував з Форт-Лодердейла до Бостона, наблизився дуже близько до Boeing 747, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, прямуючи до Лондона.

Інцидент стався 16 вересня у перевантаженому повітряному просторі Нью-Йорка, повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що диспетчер помітив схожі висоти та схрещувані траєкторії польоту.

Хоча літаки залишалися на відстані кількох кілометрів і ніколи не перевищували безпекові норми, подія привернула увагу в соцмережах не лише через участь у ній президентського борта, а й через все більш різкі радіопопередження нью-йоркського диспетчера, ймовірний аудіозапис яких було опубліковано в інтернеті.

Увага, Spirit 1300, поверніть на 20 градусів вправо, — повторив диспетчер, коли екіпаж літака не відповів на його перше повідомлення. — Spirit 1300, поверніть на 20 градусів ПРЯМО ЗАРАЗ.

Знову підвищивши голос, диспетчер наказав:

Spirit Wings 1300, поверніть на 20 градусів ПРАВОРУЧ. НЕГАЙНО.

Нарешті пілоти Spirit підтвердили зміну маршруту.

Spirit 1300, літак перебуває ліворуч від вашого лівого крила на відстані 6 миль, або 8 миль. 747. Я впевнений, ви бачите, хто це, — сказав диспетчер, маючи на увазі американський Борт № 1. — Я буду стежити за ним, він біло-синій.

Потім диспетчер з Нью-Йорка виголосив останнє застереження екіпажу Spirit:

Будьте уважні! Відкладіть iPad!

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що знає про публікації в соціальних мережах щодо цього інциденту і підтвердило, що ніяких проблем з безпекою не було.

Між літаками було дотримано необхідну відстань, — йдеться в заяві авіаційного регулятора США.

Spirit заявила, що рейс виконував процедури та інструкції диспетчерської служби під час польоту і без пригод приземлився в Бостоні.

Безпека завжди є нашим головним пріоритетом, — заявила авіакомпанія в електронному листі.

Bloomberg зазначає, що така подія для будь-якого іншого літака не була б чимось особливим, проте зараз у США підвищена увага до застарілої системи управління повітряним рухом країни на тлі низки небезпечних інцидентів та аварій, що сталися останнім часом.

Трамп під час цього інциденту на президентському «Боїнгу» прямував до Лондона, куди прибув того ж дня пізно ввечері з державним візитом, який включав зустріч з королем Чарльзом у Віндзорському замку.

