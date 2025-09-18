Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, фото: ДСНС

Російські загарбники 17 вересня атакували безпілотниками міста Ніжин Чернігівської області.

В результаті атаки загинув один із рятувальників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Агресор знову атакував Ніжин. Безпілотниками — «шахедами» і «геранями» — вдарив по одному із підрозділів ДСНС. Цинічно і жорстоко: у день рятівника — по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм, — розповів Чаус.

Також внаслідок атаки:

зазнав поранень 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі;

ще один рятівник — у травматологічному відділенні. Постраждалому — 31 рік.

Крім того, впродовж доби в області сталися такі випадки:

рашисти зі ствольної артилерії ворог вдарили по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджене зерносховище і складське приміщення;

у Корюківському районі через атаку БПЛА сталася пожежа лісового масиву — займання ліквідували.