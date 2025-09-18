Новини
Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по рятувальниках у Ніжині — загинула людина (ФОТО)

18 вер 2025, 11:07
Російські загарбники 17 вересня атакували безпілотниками міста Ніжин Чернігівської області.

В результаті атаки загинув один із рятувальників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Агресор знову атакував Ніжин. Безпілотниками — «шахедами» і «геранями» — вдарив по одному із підрозділів ДСНС. Цинічно і жорстоко: у день рятівника — по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм, — розповів Чаус.

Також внаслідок атаки:

  • зазнав поранень 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі;
  • ще один рятівник — у травматологічному відділенні. Постраждалому — 31 рік.

Крім того, впродовж доби в області сталися такі випадки:

  • рашисти зі ствольної артилерії ворог вдарили по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджене зерносховище і складське приміщення;
  • у Корюківському районі через атаку БПЛА сталася пожежа лісового масиву — займання ліквідували.

Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину. 48 приходів у 14 населених пунктах області, — зазначив Чаус.

Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, фото: ДСНС

