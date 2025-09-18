Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по рятувальниках у Ніжині — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209167-rashysty-vdaryly-po-ryatuvalnykah-u-nijyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники 17 вересня атакували безпілотниками міста Ніжин Чернігівської області.
В результаті атаки загинув один із рятувальників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Агресор знову атакував Ніжин. Безпілотниками — «шахедами» і «геранями» — вдарив по одному із підрозділів ДСНС. Цинічно і жорстоко: у день рятівника — по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм, — розповів Чаус.
Також внаслідок атаки:
- зазнав поранень 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі;
- ще один рятівник — у травматологічному відділенні. Постраждалому — 31 рік.
Крім того, впродовж доби в області сталися такі випадки:
- рашисти зі ствольної артилерії ворог вдарили по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджене зерносховище і складське приміщення;
- у Корюківському районі через атаку БПЛА сталася пожежа лісового масиву — займання ліквідували.
Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину. 48 приходів у 14 населених пунктах області, — зазначив Чаус.