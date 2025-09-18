На окупованому Запоріжжі внаслідок диверсії загинули 18 російських офіцерів. Фото:

Ракурс

Диверсія на окупованій території призвела до загибелі російських окупантів.

У районі села Воскресенка Запорізької області 30 серпня «невідомі доброзичливці» підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї загальновійськової армії РФ. Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Про це проект Координаційного штабу для добровільної здачі в полон російських військових «Хочу жить» 18 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом, офіцери-окупанти не змогли врятуватися.

Серед загиблих:

заступник начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії 35 ОА, полковник Ілля Махотін;

заступник начальника відділу — начальник відділення загального оперативного планування штабу 35 ОА, підполковник Руслан Шигабутдінов;

начальник відділення планування вогневої та ядерної поразки оперативного відділу штабу 35 ОА, підполковник Дмитро Пашабеков;

заступник начальника розвідки — начальник відділення Розвідувального відділу штабу 35 ОА, підполковник Сергій Конойко;

начальник топографічної служби штабу 35 ОА, майор Андрій Сілін.

Також «вантажем 200» стали офіцери, які працювали в підрозділах інженерних військ, радіоелектронної боротьби, ППО, ракетних військ, артилерії, а також у формуваннях, які займаються збором та обробкою інформації. П’ятьох з 18 загиблих не вдалося евакуювати.

Нагадаємо, у липні на окупованій Херсонщині вибухнув автомобіль Chevrolet Aveo, всередині якого перебувало троє російських операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем «барс-сармат». Пасажири та водій загинули.