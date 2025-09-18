Ракурсhttps://racurs.ua/
Диверсія на окупованій території призвела до загибелі російських окупантів.
У районі села Воскресенка Запорізької області 30 серпня «невідомі доброзичливці» підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї загальновійськової армії РФ. Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Про це проект Координаційного штабу для добровільної здачі в полон російських військових «Хочу жить» 18 вересня повідомив у Telegram.
Зазначається, що через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом, офіцери-окупанти не змогли врятуватися.
Серед загиблих:
- заступник начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії 35 ОА, полковник Ілля Махотін;
- заступник начальника відділу — начальник відділення загального оперативного планування штабу 35 ОА, підполковник Руслан Шигабутдінов;
- начальник відділення планування вогневої та ядерної поразки оперативного відділу штабу 35 ОА, підполковник Дмитро Пашабеков;
- заступник начальника розвідки — начальник відділення Розвідувального відділу штабу 35 ОА, підполковник Сергій Конойко;
- начальник топографічної служби штабу 35 ОА, майор Андрій Сілін.
Також «вантажем 200» стали офіцери, які працювали в підрозділах інженерних військ, радіоелектронної боротьби, ППО, ракетних військ, артилерії, а також у формуваннях, які займаються збором та обробкою інформації. П’ятьох з 18 загиблих не вдалося евакуювати.
Нагадаємо, у липні на окупованій Херсонщині вибухнув автомобіль Chevrolet Aveo, всередині якого перебувало троє російських операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем «барс-сармат». Пасажири та водій загинули.