Британська розвідка не вірить у бажання Москви завершити російсько-українську війну.

Глава розвідувальної служби Великої Британії MI-6 Річард Мур заявив, що не бачить «жодних доказів» того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у мирних переговорах. Глава РФ зацікавлений лише в капітуляції України. Про це він заявив своїй промові в Стамбулі, пише Reuters.

Посадовець наголосив, що Путін «взявся за надто складне завдання» і недооцінив українців у цій війні.

За словами Мура, британці використовуватимуть даркнет для вербування інформаторів та отримання секретної інформації від агентів у Російській Федерації та в усьому світі.

Нагадаємо, на початку вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час переговорів у Китаї обговорив з Путіним шляхи завершення війни в Україні. Також він провів телефонну розмову з Зеленським. І після цього дійшов висновку, що обидва лідери «поки що не готові» до зустрічі.

А 12 вересня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова продовжувати діалог з Києвом, але зараз у цьому процесі виникла пауза. Хоча наразі канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими.

