Дональд Трамп заявив, що глава Володимир Путін підвів його в питанні мирного врегулювання. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209184-putin-mene-pidviv-tramp-na-zustrichi-z-starmerom-vyslovyvsya-pro-viynu-v-ukrayini.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін підвів його в питанні мирного врегулювання.

Американський лідер у Лондоні провів спільну прес-конференцію з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили обговорили подальшу підтримку України та посилення тиску на Кремль, щоб змусити росіян погодитися на мирну угоду.

Сподіваюся, у нас будуть гарні новини, — зазначив американський лідер про російсько-українську війну і зазначив, що США продадуть НАТО велику кількість зброї для України.

Також Трамп наголосив, що більше не вважає, що війна в Україні може перерости в Третю світову війну. Однак раніше все до цього йшло.

Це війна, яка могла б стати Третьою світовою. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до третьої світової війни, яка ганьба, — заявив він.

Інші заяви Трампа:

Путін вбиває багато людей. Він втрачає більше людей, ніж убиває. російських солдатів вбивають частіше, ніж українських.

Якщо ціна на нафту впаде, у Путіна не залишиться іншого вибору, як припинити війну.

Натомість Стармер зазначив, що російський диктатор показав справжнє обличчя і зараз здійснює найбільший наступ з початку вторгнення в Україну. Агресія Росії супроводжується ще більшим кровопролиттям та кількістю убивств.

Це не дії того, хто хоче миру, — розповів очільник британського уряду.

Стармер прямо заявив Трампу, що той має натиснути на Путіна, бо той «занадто посмілішав і діє безрозсудно»

Ось чому союзникам потрібно посилити дії проти Путіна. Дії Європи, з гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність, — додав він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що має два плани щодо війни: один з них закінчити війну, інший — знайти 120 млрд фінансування на покриття викликів війни на 2026 рік.