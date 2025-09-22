Читайте також
Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Поліція Сумщини
Школу, дитсадок та багатоповерхівки пошкодили російські атаки на Сумщині (ФОТО)
На Сумщині протягом доби зафіксовано майже 60 обстрілів, під ударами опинилися понад 40 населених пунктів області.
Найбільше атак зазнали Сумський та Шосткинський райони.
Про це сьогодні, 22 вересня, вранці повідомила прес-служба поліції Сумщини.
Внаслідок обстрілів:
- поранено одну мирну людину;
- зазнали руйнувань складські приміщення, багатоквартирний будинок, вантажний термінал;
- пошкоджено приватні домоволодіння та легкові автомобілі;
- окремі будівлі зруйновані вщент.
Окрім цього, окупанти завдали ударів безпілотниками по території міста Суми. Пошкоджено одноповерхове складське приміщення, де травмовано працівника, а також один багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок інших атак постраждали приміщення початкової школи, дитячий садок, шість багатоповерхових будинків та близько 30 автомобілів, — розповіли в поліції.