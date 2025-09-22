Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Полиция Сумщины

https://racurs.ua/n209220-shkolu-detsad-i-mnogoetajki-povredili-rossiyskie-ataki-na-sumschine-foto.html

Ракурс

На Сумщині протягом доби зафіксовано майже 60 обстрілів, під ударами опинилися понад 40 населених пунктів області.

Найбільше атак зазнали Сумський та Шосткинський райони.

Про це сьогодні, 22 вересня, вранці повідомила прес-служба поліції Сумщини.

Внаслідок обстрілів:

поранено одну мирну людину;

зазнали руйнувань складські приміщення, багатоквартирний будинок, вантажний термінал;

пошкоджено приватні домоволодіння та легкові автомобілі;

окремі будівлі зруйновані вщент.