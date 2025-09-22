Володимир Путін пригрозив відповісти військовою силою на будь-яку «загрозу з боку Заходу». Фото:

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін зробив сипав погрозами країнам Заходу.

Диктатор заявив, що країна-агресор готова дотримуватися договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), але тільки у випадку аналогічних кроків з боку Сполучених Штатів Америки. Таку заяву він зробив на нараді з членами Радбезу Російської Федерації. Про це пише прес-служба Кремля.

Росія в змозі відповісти на будь-які наявні загрози, що існують і знов виникають. Відповісти не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів, — зазначив Путін.

Як приклад диктатор навів рішення Москви про відмову від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності.

Глава РФ додав, що відмова від мораторію на розгортання таких ракет начебто була «вимушеним кроком», оскільки в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні розміщено «аналогічні озброєння американського та іншого західного виробництва».

Нагадаємо, очільник розвідувальної служби Великої Британії MI-6 Річард Мур заявив, що не бачить «жодних доказів» того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у мирних переговорах. Він наголосив, що Кремль зацікавлений лише в капітуляції України.