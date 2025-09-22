Десантники знищили БпЛА «Форпост». Скріншот з відео

Сили оборони України уразили російський ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост».

Професійно спрацювали Поліські десантники. Бійці виявили ворожий дрон та швидко зреагували. Безпілотник намагався втекти і розвив швидкість до 160 км/год. Однак це його не врятувало від збиття. Про це 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ 22 вересня повідомила у Telegram.

Чергова жирна ціль на рахунку Поліських десантників — знищили ворожий БпЛА «Форпост», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, російський ударно-розвідувальний БПЛА «Форпост», який є доволі рідкісним представником дронів в армії РФ. Цей тип безпілотників здатен виконувати ударно-розвідувальні завдання, а також бути носієм коригованого озброєння.

Він має злітну вагу близько 500 кг та розмах крила у 9 м, при довжині 6 м. Дрон оснащено електрооптичною та інфрачервоною камерами, що дозволяє використовувати його цілодобово. Максимальна дальність польоту — до 250 км, тривалість — до 18 годин. Вартість такої «пташки» становить близько 7 млн дол.

З 2012 року «Уральський завод цивільної авіації» за ізраїльською ліцензією почав виробництво локалізованих комплексів під назвою «Форпост», до складу яких входять БпЛА і наземна станція управління.

Нагадаємо, 22 вересня безпілотники ГУР спалили у тимчасово окупованому Криму два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Ця техніка була оснащена дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.