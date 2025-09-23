Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Країна-агресор Росія здійснила нову ракетно-дронову атаку.

У ніч на 23 вересня окупанти запустили по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» та 115 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із шести напрямків. Близько 60 безпілотників були «Шахедами». Захищали українське небо авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Наразі відомо, що протиповітряна оборона збила й подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

У Кіровоградській області, як поінформували в ДСНС, внаслідок дронової атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів. Загоряння вже вдалося локалізувати, а на місці події працюють усі екстрені служби. До роботи залучалися 28 рятувальників та шість одиниць техніки.

В «Укрзалізниці» поінформували, що внаслідок обстрілу інфраструктури на Кіровоградщині затримується низка потягів. Це стосується рейсів:

№ 54 Одеса — Дніпро

№ 254 Одеса — Кривий Ріг

№ 51 Одеса — Запоріжжя

№ 128 Львів — Запоріжжя

№ 92 Одеса — Краматорськ

На Полтавщині також було влучання дронів по одному з підприємств у Полтавському районі. Як поінформували в ОВА, на місці влучання виникла пожежа. А у Миргородському районі уламки збитого безпілотника впали на відкритій території.

Нагадаємо, вночі 23 вересня російські окупанти атакували Одеську область дронами та ракетами. Внаслідок цього одна людина загинула і ще троє постраждали. Пожежі охопили торговельні кіоски. Також пошкоджені будівлі готелю, «Укрпошти», «Укртелекому» та будинку культури.