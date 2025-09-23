У Росії припинив роботу Астраханський газопереробний завод, інфографіка: «Вікіпедія»

Астраханський газопереробний завод, контрольований «Газпромом», вчора, 22 вересня, зупинив виробництво моторного палива після пожежі, спричиненої атакою дронів.

Цей завод розташований поблизу Каспійського моря приблизно за 1 тис. 675 км від українського кордону.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

За словами джерел агентства, пожежа охопила установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн тонн — вона виробляє бензин і дизельне паливо.

За оцінками джерел, завод може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

22 вересня місцевий губернатор Ігор Бабушкін заявив у своєму Telegram-каналі, що мішенню дронів стало промислове підприємство, яке саме він не уточнював. Водночас Санкт-Петербурзька товарна біржа з 22 вересня призупинила продаж оптових партій палива з заводу в Астрахані.

Завод раніше також був атакований дронами на початку лютого, що призвело до зупинки виробництва палива. За словами джерел агентства, пошкоджений блок відновив роботу лише наприкінці серпня.

У 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизельного палива та 300 тис. тонн мазуту.

Джерело: Reuters