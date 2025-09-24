https://racurs.ua/ua/n209289-okupanty-peremischuut-sklady-iz-bk-pislya-uspishnogo-udaru-po-luganschyni-foto.html

Ракурс

Російські окупанти в Луганській області розосереджують свої склади.

Після успішного удару сил оборони України по окупованій Богданівці загарбники в паніці переміщують склади з боєприпасами. Удар був завданий по складах та місцях навантаження боєприпасів 17-го танкового полку Збройних сил РФ. Про це рух опору «АТЕШ» 24 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що після цього росіяни поспішно почали перекидання боєприпасів зі своїх складів в різні локації. Цю інформацію рух отримав від свого агента, який працює в розташуванні 218-го танкового полку, який дислокується під окупованим Маріуполем.

Але їм це не допоможе — ми вже передали всю інформацію Силам оборони України. Безпілотників і ракет вистачить на нові місця скупчення, — наголосили в «АТЕШ».

Український агент надав фото, як окупанти перевозять боєприпаси.

Нагадаємо, 8 вересня партизани інформували, що Росія перекидає із Ленінградської області техніку на фронт в Україні. Колону військової техніки зафіксували на залізниці неподалік селища Кирилівське. У бік фронту рухалися БМП, легкові автомобілі, численні вантажівки та старі УАЗи.