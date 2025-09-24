Дмитро Лубінець відреагував на розстріл росіянами сім'ї на Донеччинію Фото:

https://racurs.ua/ua/n209292-lubinec-vidreaguvav-na-rozstril-rosiyanamy-sim-yi-na-donechchyni.html

Ракурс

Український омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу росіянами сім’ї на Донбасі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл росіянами сім’ї та використання дитини як «живого щита» у селі Шандриголове Донецької області. Відповідну заяву 24 вересня він опублікував у Telegram.

За його словами, такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій та всіх норм війни.

Лубінець поінформував, що вже надіслав офіційні листи Організації Об'єднаних Націй та Міжнародному комітету Червоного Хреста. Він закликав міжнародне співтовариство негайно відреагувати на цей злочин Росії.

Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття — воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань, — написав Лубінець.

Нагадаємо, 24 вересня в Донецькій області в районі села Шандриголове російські загарбники розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники неповнолітню дівчинку. Українські військові стверджують, що ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.