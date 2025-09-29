СБС знищили російський гелікоптер Мі-28. Фото:

Сили безпілотних систем провели унікальну операцію й знищили ворожий вертоліт.

Бійці 59-ї окремої штурмової бригади змогли перетворити на металобрухт російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це 29 вересня командувач СБС Роберт Бровді повідомив у Telegram.

Як відомо, Мі-28 — радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Він оснащений сучасною системою наведення, потужною гарматою калібру 30 мм та може нести різноманітні керовані й некеровані ракети. Вартість однієї одиниці становить 18 млн дол.

Вже не вперше українські військові збивають російський вертоліт за допомогою дрона. У 2024 році в Курській області РФ у повітрі було знищено російський вертоліт Мі-28 FPV-дроном.

Так, 6 серпня 2024 року, під час наступу Сил оборони в Курській області, бійці Служби безпеки України збили російський вертоліт Мі-28 FPV-дроном, коли той був у повітрі.

Нагадаємо, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» на території тимчасово окупованого Криму атакували дронами авіабазу російських загарбників у Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Внаслідок цього було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.