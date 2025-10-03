Наслідки обстрілу на Запоріжжі. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n209466-ponad-600-udariv-zavdaly-okupanty-po-zaporizkiy-oblasti-ie-poraneni.html

Ракурс

Запорізька область перебувала під масованими обстрілами.

Упродовж четверга, 2 жовтня, окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах регіону. Ворог застосовував авіацію, 30 безпілотників різної модифікації (переважно FPV-дрони), реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Про це керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також під обстрілом був і Запорізький район — ворог скинув чотири ФАБи та спрямував FPV-дрони на Комишуваську та Кушугумську громади. Там постраждали 50-річна жінка та 29-річний чоловік.

Вибухова хвиля та уламки зруйнували гараж. А пожежа, яка виникла, повністю знищила автомобіль.

Нагадаємо, 2 жовтня росіяни скинули на Костянтинівку керовану бомбу ФАБ-250, а також застосували FPV-дрон. Безпілотник влучив та серйозно пошкодив автомобіль. Двоє цивільних, які були в салоні, дістали поранення. Також внаслідок обстрілу були пошкоджені фасади приватних та багатоквартирних будинків.