У Миколаєві затримали пару російських агентів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n209472-u-mykolaievi-para-rosiyskyh-agentiv-shpyguvala-za-oboronnym-zavodom.html

Ракурс

Російська агентурна пара стежила за одним з провідних оборонних заводів на півдні України.

У Миколаєві СБУ у взаємодії з міністром оборони України Денисом Шмигалем провели спецоперацію, внаслідок якої затримали російську агентку, яка намагалась здобути для ворога місця розосередження оборонного підприємства на території Миколаївщини. Про це 3 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисниця працювала не одна — залучила свого співмешканця, який виявився співробітником підприємства оборонно-промислового комплексу України. А фірма самої агенки співпрацювала з цим заводом.

Агентурну пару викрили ще на початку їхньої співпраці з РФ. Виявилося, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства. Однак вона не встигла передати ці дані росіянам, бо обох зрадників спецслужба затримала.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисниця перебуває під вартою і їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькій області агент російської Федеральної служби безпеки збирав координати місцевих військових об'єктів та оборонних заводів на заході України, по яких противник готував ракетно-дронові комбіновані атаки.