Російська агентура шпигувала на оборонному заводі Миколаївщини. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ у взаємодії із Міноборони викрила агентурне проникнення ворога до підприємств оборонно-промислового комплексу України. У Миколаївській області затримали лаборантку та слюсаря оборонного заводу, які працювали на Головне розвідувальне управління Міністерства оборони РФ. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що обидва поплічники окупантів діяли окремо один від одного. Зловмисники «зливали» окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об'єкта. Крім того, ворожа розвідка намагалася дізнатися, які оборонні замовлення виконує цей завод.

Також фігуранти «звітували» кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по Миколаєву та відстежували дислокацію підрозділів Сил оборони.

Обох зловмисників вже затримали під час їхніх робочих змін. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

