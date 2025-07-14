росія почала будувати бункери для літаків. Фото: ISW

https://racurs.ua/ua/n207790-rf-pochala-zvodyty-bunkery-na-svoyih-aviabazah-pislya-operaciyi-pavutyna-isw.html

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Захисні споруди почалися на деяких російських авіабазах.

Російські військові почали будувати бункери для літаків на деяких своїх аеродромах після операції Служби безпеки України «Павутина», що відбулася 1 червня. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на авіабазі «Халіно» в Курській області російські військові збудували близько 10 укріплених бункерів, укритих шаром ґрунту, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття, а також вісім ангароподібних будівель, що розміщені на пероні. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 27 червня та фото, отримані українською організацією Frontelligence Insight від 7 липня.

А як поінформували в Frontelligence, супутникові знімки від 9 липня свідчать, що на авіабазі «Саки» в окупованому Криму російські військові звели дві бетонні споруди бункерного типу. Це підтверджується й знімками Planet Labs за 7 липня.

Також, як стверджують в Frontelligence, станом на 9 липня на кримській авіабазі «Джанкой» не було зафіксовано жодної будівельної активності.

Нагадаємо, 1 червня СБУ одночасно уразила чотири військових аеродроми у тилу російської федерації: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року й відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Країна-агресор росія зазнала збитків на 7 млрд дол.

ЗМІ інформували, що росіянам знадобляться роки, щоб знайти заміну для знищених та уражених бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3, які є ключовими елементами російських можливостей завдання ударів крилатими ракетами. Ці літаки були виготовлені за часів СРСР і більше не виробляються.