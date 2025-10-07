У Миколаєві відновили централізоване постачання прісної води, фото: Олексій Кулеба

Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води вперше з 2022 року.

Про це сьогодні, 7 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання, — зазначив він.

За словами міністра, щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік було побудовано новий водогін. Відповідний інфраструктурний проект включає:

повністю збудовано новий трубопровід протяжністю 136 км — у дві нитки по 67,9 км кожна;

готові насосні станції.

У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Сьогодні прісна вода надходить до споживачів, — зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що ця система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

Вартість проекту склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки.

Зекономлені кошти спрямовуємо на інші об'єкти водопостачання, зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей, — додав Кулеба.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що водогін уже під'єднано до очисних споруд водоканалу, проте воду з крана поки ще не можна вживати.

Вода поступово змінюватиметься на краще. Завдяки підтримці міжнародних партнерів ми провели ще один комплекс робіт на об'єктах водоканалу, — зазначив Сєнкевич.

Триває промивання мереж. Найближчим часом будемо відкривати гідранти — тому не дивуйтеся, якщо побачите «витоки». Це планові роботи, не аварії, — додав він.

Мер також нагадав, що у Миколаєві працюють понад 250 точок видачі очищеної води, а також курсують трамвай- і тролейбус-водовози.