Аварійні роботи у місті Шостка тривали добу, фото: «Нафтогаз»

«Нафтогаз» відновив газопостачання міста Шостка на Сумщині, яке було відсутнє після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру. Аварійні роботи тривали добу.

Про це сьогодні, 7 жовтня, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів — Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки, — зазначив він.

За словами Корецького, подача газу у селищі Вороніж відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів, роботи на ньому тривають.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото, які показують, як люди у Шостці, котра залишилася без електрики та газу, готують їжу на вогнищі на вулиці.