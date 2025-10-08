Зенітно-ракетний комплекс Mistral. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209576-znyschennya-shahediv-za-dopomogou-mistral-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

ЗСУ застосовують зенітно-ракетний комплекс Mistral для збиття безпілотників типу «Шахед».

Насамперед ці комплекси призначені для ураження літаків і гелікоптерів, але під час російсько-української війни вони чудово проявили себе і в збитті російських дронів-камікадзе. Захисники неба навчилися демонструвати високу ефективність використання цих російських ЗРК. Про це Сили оборони Півдня повідомили у Telegram.

Зокрема, відмінний результат показали бійці 39 окремої бригади берегової оборони, які під час одного чергування знищили три ворожі дрони-камікадзе, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ЗРК Mistral — це портативна система ближньої дії, яка розроблена французькою компанією MBDA й призначена для ураження літаків, гелікоптерів, дронів та крилатих ракет на малих висотах. Ракета наводиться за інфрачервоним випромінюванням, що дозволяє уражати цілі за принципом «вистрілив і забув». Ця система може уражати цілі на дальності до 6 км.

«Містрал» можна використовувати як у портативному варіанті, або встановлювати на бронетехніці, кораблях або вертольотах.

Нагадаємо, у липні українські військові зафіксували на відео збиття російської ракети «Іскандер-К» за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Ворожа ракета тоді летіла атакувати Київ.