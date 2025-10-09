Росіян не цікавить відновлення селищ та сіл на ТОТ, фото: comments.ua

На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники займаються показовим відновленням тільки у великих містах так званої «лнр». Маленькі міста, села та селища залишаються без уваги російської влади.

Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Зазначається, що будинки і інфраструктура населених пунктів, де у 2022 році проходила лінія фронту, досі залишаються зруйнованими.

Мова не тільки про понад 50 із них навколо Сіверськодонецька, де немає світла. За фактом, за 3,5 роки майже ніяких відновлювальних робіт не відбулося у селах, розташованих між Сокологірськом та Лисичанськом, — наголосив він.

Нагадаємо, на початку жовтня Харченко повідомляв, що у тимчасово окупованому селищі Тошківка Гірської громади вже понад три роки після захоплення відсутні газ, світло та вода, а тепер там навіть висохли колодязі.