Наслідки атаки БПЛА у Ніжинському районі, фото: ДСНС

Рашисти вночі атакували об'єкт інфраструктури на Чернігівщині, виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

14 жов 2025, 12:57
Російські загарбники вчора, 13 жовтня, ввечері здійснили масовану атаку безпілотниками по об'єкту інфраструктури у Ніжинському районі.

В результаті виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували займання. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Наслідки атаки БПЛА у Ніжинському районі, фото: ДСНС

Нагадаємо, станом на ранок сьогоднішнього дня графіки відключень електроенергії застосовувалися лише у Чернігівській області.

Джерело: Ракурс


