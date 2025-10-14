Новости
Ракурс
Последствия атаки БПЛА в Нежинском районе, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали объект инфраструктуры на Черниговщине, возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)

14 окт 2025, 12:57
Російські загарбники вчора, 13 жовтня, ввечері здійснили масовану атаку безпілотниками по об'єкту інфраструктури у Ніжинському районі.

В результаті виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували займання. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Наслідки атаки БПЛА у Ніжинському районі, фото: ДСНС

Нагадаємо, станом на ранок сьогоднішнього дня графіки відключень електроенергії застосовувалися лише у Чернігівській області.

Источник: Ракурс


