На Тернопільщині поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів.

Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба поліції Тернопільської області.

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації, — зазначають у поліції.

Зокрема, йдеться про такі випадки:

у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області;

одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тис. грн за звільнення;

іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах;

ще один злочин задокументовано на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали.

Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції — погрожували фізичною розправою, — зазначили у поліції.

У спецоперації із припинення злочинної діяльності військовослужбовців були задіяні тернопільські поліцейські, бійці роти поліції особливого призначення за підтримки колег з спецпідрозділів КОРД з чотирьох областей.

Було проведено низку обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 127 (катування);

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 4 ст. 187 (розбій);

ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).