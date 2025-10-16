Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

Зеленський призначив військового омбудсмана

16 жов 2025, 13:38
999

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 792/2025 про призначення Ольги Решетилової першим в історії військовим омбудсманом України.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Іншим указом — № 791/2025 — Решетилову було звільнено з посади уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії, — заявив Зеленський.

Зазначається, що також триває робота зі створення Офісу військового омбудсмана, указ про започаткування якого Зеленський підписав 19 вересня:

  • Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони — чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях;
  • військовий омбудсман розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів