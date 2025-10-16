Зеленський призначив військового омбудсмана

Володимир Зеленський, фото: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 792/2025 про призначення Ольги Решетилової першим в історії військовим омбудсманом України.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Іншим указом — № 791/2025 — Решетилову було звільнено з посади уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії, — заявив Зеленський.

Зазначається, що також триває робота зі створення Офісу військового омбудсмана, указ про започаткування якого Зеленський підписав 19 вересня: