Аналог дрона-камікадзе «Шахед». Фото: Defense Express

Аналог дрона-камікадзе «Шахед» розробили українські та американські зброярі.

Компанія Auterion зі США заявила про успішне завершення проекту Artemis зі створення далекобійного дрона-камікадзе, який отримав назву Artemis ALM-20. Цей безпілотник створений разом з неназваною, з міркувань безпеки, української компанією. Про це 16 жовтня повідомив портал Defense Express.

Головною особливістю цього аналога «Шахеда» є система навігації та наведення на базі американського бортового комп’ютера Skynode N. Це дозволяє дрону наводитися та уражати цілі навіть при збоях супутникової навігації й забезпечує найвищу точність на кінцевому етапі польоту.

Artemis ALM-20 має заявлену дальність польоту на 1 тис. 600 км, а вага бойової частини становить 45 кг.

Зазначається, що «Артеміс» вже довів надвисоку точність незалежно від супутникової навігації. Відбулися повноцінні випробування, які «включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання». Також ефективність цього БпЛА вже була випробувана по цілях у Російській Федерації. Ухвалено рішення про виробництво таких безпілотників під егідою Пентагону та інших країн-партнерів.

Нагадаємо, в Україні розробили БпЛА «Павук Допхіна», який оснащений ШІ. Інженери запевняють, що цей дрон перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Джерело: Defense Express