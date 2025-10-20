Вибух прогримів на НПЗ компанії «Лукойл» у Румунії. Фото:

Вибух пролунав на нафтопереробному заводі компанії «Лукойл» у Румунії.

Надзвичайна подія сталася під час проведення ремонтних робіт на підприємстві, яке розташоване в місті Плоєшті. Вибух стався у оглядовому каналі трубопроводу через скупчення газів, що утворилися внаслідок витоку відходів у канал. Про це повідомив портал Digi24. ro із посиланням на місцеву владу та поліцію.

Наразі відомо про 58-річного постраждалого. На робітника під час ремонту впала бетонна кришка люка, яку скинуло внаслідок вибуху. Його госпіталізували з черепно-лицьовою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки.

Румунська поліція відкрила кримінальну справу за фактом скоєння злочинів, пов’язаних з недотриманням вимог законодавства у галузі охорони праці та техніки безпеки, а також неприйняттям заходів законодавства у галузі охорони праці та заподіянням шкоди здоров’ю з необережності.

Нагадаємо, на початку жовтня після атаки дронів зупинив роботу нафтопереробний завод «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області РФ. Відновити роботу підприємство може щонайменше за місяць.

Джерело: Digi24. ro