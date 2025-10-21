20 ударів «шахедами» завдали рашисти по Новгород-Сіверському — четверо загиблих

Рашисти масовано атакують Новгород-Сіверських «шахедами», фото: «Укрінформ»

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, здійснюють масовану повітряну атаку по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Станом на 15.44 зафіксували близько 20 ударів «шахедами».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського! Вже приблизно біля двадцяти ударів Шахедами! Всім залишатись в укриттях!!! — наголосив він.

Видання «Суспільне» з посиланням на очільника ГУ Нацполіції в області Івана Іщенка повідомляє, що внаслідок масованого удару «шахедами» по Новгород-Сіверському попередньо відомо про чотирьох загиблих цивільних (дві жінки та двоє чоловіків) та чотирьох поранених. Серед поранених є десятирічна дівчинка.

Джерело: Олександр Селіверстов, «Суспільне»