Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Відбиття штурму рашистів, скріншот відео

Сили оборони відбили масштабний штурм рашистів на Оріхівському напрямку (ФОТО)

21 жов 2025, 19:44
999

Російські загарбники вчора, 20 жовтня, близько 14.00 здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомили Сили оборони півдня України, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що наступ вівся двома основними напрямками:

  • на село Мала Токмачка (підрозділи 71 мсп 42 мсд, сили до двох рот з бронетехнікою);
  • на Новоандріївку (503 мсп 19 мсд).

Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів, — вказано в повідомленні.

Внаслідок злагодженого вогню (дрони, артилерія, піхота) українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки. Зокрема:

  • на Новоандріївському напрямку було знищено шість ББМ та вісім мотоциклів, ще п’ять ББМ та один танк пошкоджено;
  • загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць, здебільшого завдяки роботі пілотів ударних дронів.

Ворожий десант не зміг дістатися позицій ЗСУ, — розповіли в Силах оборони. — У 65-й бригаді втрат серед особового складу немає, жодної позиції не втрачено. Бойова робота з добивання залишків ворога триває.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів