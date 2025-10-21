Відбиття штурму рашистів, скріншот відео

Ракурс

Російські загарбники вчора, 20 жовтня, близько 14.00 здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомили Сили оборони півдня України, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що наступ вівся двома основними напрямками:

на село Мала Токмачка (підрозділи 71 мсп 42 мсд, сили до двох рот з бронетехнікою);

на Новоандріївку (503 мсп 19 мсд).

Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів, — вказано в повідомленні.

Внаслідок злагодженого вогню (дрони, артилерія, піхота) українські захисники повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки. Зокрема:

на Новоандріївському напрямку було знищено шість ББМ та вісім мотоциклів, ще п’ять ББМ та один танк пошкоджено;

загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць, здебільшого завдяки роботі пілотів ударних дронів.