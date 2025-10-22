Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, у Київській області є руйнування, відомо про чотирьох загиблих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку, — зазначив Калашник.

На жаль, ще одне життя забрала країна-терорист. У Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження, — згодом додав він.

Також травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі.

Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні, — розповів Калашник.

Зазначається, що внаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС.

ДСНС повідомляє, що також постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах — вона була у шоковому стані, але жива.

У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом — усі займанні ліквідовані.