Українські штурмовики спалили систему «Град» та дві гармати росіян. Фото:

Українські штурмовики перетворили російську артилерією на металобрухт.

Оператори дронів 5-ї штурмової бригади завдали удару по артилерійських підрозділах противника. Влучними ударами були спалено РСЗВ «Град» та дві гармати окупантів. Про це 5-та окрема штурмова Київська бригада 22 жовтня повідомила у Telegram.

Це зменшує вогневу загрозу для наших позицій і рятує життя побратимів, — зазначили в підрозділі.

Військові наголосили, що влучно відпрацювати по ворожих цілях вдалося завдяки точній розвідці й координації, а також швидке прийняття рішень у складних умовах.

Як відомо, РСЗВ «Град» — це радянська та російська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, яка є на озброєнні ЗСУ, а також окупаційних військ РФ.

Ця система призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та БТР, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших наземних цілей. Залп цієї РСЗВ становить 40 снарядів. Стандартні боєприпаси мають максимальну дальність до 40 км.

Нагадаємо, 20 жовтня армія РФ намагалася штурмувати позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку. В атаку ворог кинув 11 бойових броньованих машин, танка, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів. Однак українські дрони, артилерія та піхота повністю знищили або пошкодили значну частину ворожої техніки.