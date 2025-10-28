Новини
Київ 29 жовтня розпочне опалювальний сезон — Кличко

28 жов 2025, 14:33
Київ 29 жовтня розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це сьогодні, 28 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу, — зазначив Кличко.

За словами мера Києва, розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів. Тож, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників, — додав Кличко.

