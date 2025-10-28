Київ 29 жовтня розпочне опалювальний сезон — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n209945-kyyiv-29-jovtnya-rozpochne-opaluvalnyy-sezon-klychko.htmlРакурс
Київ 29 жовтня розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.
Про це сьогодні, 28 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу, — зазначив Кличко.
За словами мера Києва, розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів. Тож, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.
Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників, — додав Кличко.