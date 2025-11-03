Українська розвідка знищила об'єкти ППО окупантів. Фото:

Воєнна розвідка України знищила чергові об'єкти ППО російських загарбників у Криму.

У ніч на 2 листопада бійці Департаменту активних дій ГУР атакували дороговартісні об'єкти системи протиповітряної оборони РФ в окупованому Криму. Зокрема, розвідники успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор «АОРЛ-1АС» та радіолокаційну систему П-18 «Терек» російської армії. Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило у Facebook.

Також розвідники заявили про удар по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 «Тріумф», який перебував на бойовій позиції. Внаслідок влучання було знищено багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Як відомо, С-400 «Тріумф» — це російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, яка була прийнята на озброєння Збройних сил РФ у 2007 році. Радар цього ЗРК може виявляти цілі на відстані до 600 км. Система озброєна ракетами 40Н6Е, які мають дальність ураження до 380 км. Вартість однієї батареї С-400 становить приблизно 200 млн дол.

Нагадаємо, упродовж 23 та 24 жовтня бійці ГУР виявили і знищили три дороговартісні системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії. На окупованих територіях було спалено самохідну вогневу установку зі складу ЗРК «Бук-М3» та дві РЛС 1Л119 «Нєбо-СВУ».