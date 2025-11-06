Армія РФ вночі атакувала Україну 135 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210130-armiya-rf-zapustyla-po-ukrayini-135-bpla-bilshist-vdalosya-zneshkodyty.html

Ракурс

Армія Російської Федерації вночі атакувала Україну 135 дронами.

У ніч на 6 листопада противник атакував запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» й безпілотники інших типів із Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська й Шаталово, що на території країни-агресора. Близько 90 із них були «Шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Проти російських дронів піднімали авіацію. Також по повітряних цілях працювали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо про збиття та подавлення 108 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході держави.

Попри активну роботу сил ППО 27 безпілотників влучили на 13 локаціях.

Нагадаємо, 6 листопада армія Російської Федерації масовано атакувала безпілотниками Кам’янське Дніпропетровської області. У місті виникли пожежі й були руйнування. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро осіб.