На Чернігівщині внаслідок детонації збитого БПЛА постраждали підлітки, фото: ДСНС
Двоє підлітків постраждали внаслідок детонації частини збитого дрона на Чернігівщині (ФОТО)
На Чернігівщині у Новгород-Сіверському внаслідок детонації частини збитого російського БПЛА постраждали двоє 15-річних юнаків.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув, — розповіли у відомстві.
У ДСНС закликають:
- не наближатися до уламків безпілотників чи невідомих предметів;
- у разі виявлення небезпечних речей — телефонувати 101 або 112.