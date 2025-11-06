Новини
На Чернігівщині внаслідок детонації збитого БПЛА постраждали підлітки, фото: ДСНС

Двоє підлітків постраждали внаслідок детонації частини збитого дрона на Чернігівщині (ФОТО)

6 лис 2025, 16:52
На Чернігівщині у Новгород-Сіверському внаслідок детонації частини збитого російського БПЛА постраждали двоє 15-річних юнаків.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають:

  • не наближатися до уламків безпілотників чи невідомих предметів;
  • у разі виявлення небезпечних речей — телефонувати 101 або 112.

