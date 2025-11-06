Читайте также
На Чернігівщині у Новгород-Сіверському внаслідок детонації частини збитого російського БПЛА постраждали двоє 15-річних юнаків.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув, — розповіли у відомстві.
У ДСНС закликають:
- не наближатися до уламків безпілотників чи невідомих предметів;
- у разі виявлення небезпечних речей — телефонувати 101 або 112.