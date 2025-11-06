В Черниговской области в результате детонации сбитого БПЛА пострадали подростки, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210142-dvoe-podrostkov-postradali-v-rezultate-detonacii-chasti-sbitogo-drona-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

На Чернігівщині у Новгород-Сіверському внаслідок детонації частини збитого російського БПЛА постраждали двоє 15-річних юнаків.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають: