Ракурс
Українці зможуть отримати допомогу в розмірі 1 тис. грн, фото: «Вікіпедія»

На виплату «зимової тисячі» населенню передбачено 10 млрд грн — Мінсоцполітики

6 лис 2025, 22:20
999

1 тис. грн зимової підтримки зможуть отримати близько 10 млн українців.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр соціальної політики Денис Улютін, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Вчора, 5 листопада, стало відомо, що уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета «Зимова підтримка».

За словами Улютіна, окрім «зимової підтримки» на 6,5 тис. гривень буде акт, який зараз розробляється: по 1 тис. грн для всіх інших категорій населення.

Інших громадян — близько 10 млн, які зможуть скористатися допомогою в тисячу гривень, для них забюджетовано 10 млрд грн, — зазначив він.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


